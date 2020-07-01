В Донецкой области будут судить мужчину, который сломал полицейскому нос во время обыска
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Краматорская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сломал нос полицейскому, что пришел к нему с обыском. Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
"Краматорской местной прокуратурой согласован и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа телесного повреждения в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Так, досудебным расследованием было установлено, что 7 мая трое оперуполномоченных и старший следователь вместе с понятыми пришли в дом фигуранта по делу о сбыте взрывчатых веществ с целью проведения обыска.
"На законное требование сотрудников полиции ознакомиться с постановлением следственного судьи и впустить их в квартиру злоумышленник стал сопротивляться и умышленно ударил одного из полицейских кулаком в область носа. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица. Максимальное наказание по санкциям статей - до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, в суд направлено обвинительное заключение в отношении военного должностного лица - старшего руководителя стрельб, которого подозревают в гибели и травмировании подчиненных во время проведения учебных стрельб на территории одного из военных полигонов, расположенного в Киевской области.