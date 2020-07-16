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В Киеве сообщили о подозрении водителю, который избил полицейского

В Киеве сообщили о подозрении водителю, который избил полицейского

Киев  •  УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении 26-летнему водителю, который ударил в лицо и в грудную клетку полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... сообщено о подозрении 26-летнему уроженцу Николаевской области по факту причинения побоев сотруднику правоохранительного органа во время несения службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 12 июля 2020 года на Проспекте Степана Бандеры в города Киеве.

Подозреваемый, находясь за рулем автомобиля марки Audi, нарушил Правила дорожного движения, в результате чего был остановлен патрульной полицией. На законные требования полицейского о предоставлении документов мужчина начал вести себя агрессивно, провоцировал словесную перепалку, отказывался проходить тест на состояние опьянения с использованием прибора Drager. После этого злоумышленник внезапно нанес полицейскому, который составлял на него постановление об админнарушении, удар кулаком в лицо и в область грудной клетки.

Мужчину, который нанес полицейскому телесные повреждения, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, Краматорская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сломал нос полицейскому, что пришел к нему с обыском.

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