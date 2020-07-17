Полицейские расследуют избиение журналиста на столичном Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Столичные правоохранители проводят проверку и расследуют избиение представителя СМИ в Подольском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта с участием журналиста в Подольском районе столицы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников этого инцидента", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вчера в 19:30 в столичную полицию от мужчины поступило сообщение о конфликте с неизвестными на проспекте Свободы. На место происшествия оперативный дежурный направил экипаж патрульной полиции.
"Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что между заявителем и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил представителя СМИ. Потерпевший обратился в Подольское управление полиции с заявлением, зарегистрированным в соответствии с требованиями действующего законодательства", - указано в сообщении.
Отмечается, что поскольку одним из участников инцидента оказался работник полиции, то, по поручению руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, по данному факту назначена служебная проверка. На время проведения полицейского отстранено от исполнения служебных обязанностей.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении водителю, который избил полицейского.