Підпал автівки програми розслідувань у Броварах: поліція розпочала провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Київщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом загорання автомобіля працівника ЗМІ у Броварах. Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
"Вночі на спецлінію “102” надійшло повідомлення про загоряння авто у місті Бровари. Також пошкодження отримала й автівка, яка була припаркована поруч“, — повідомили правоохоронці.
Зазначається, що на місце події прибули поліцейські Броварського відділу поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.
“Під час проведення першочергових слідчих дій поліція відібрала зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання авто... Подія кваліфікована як умисне знищення або пошкодження майна. Призначено експертизи”, — йдеться в повідомленні поліцейських.
Так, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Зазначимо, йдеться, ймовірно, про транспортний засіб програми журналістських розслідувань “Схеми”.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що Броварах, що під Києвом, спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.