Подозреваемому в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО продлили арест

"Сегодня обвиняемому был продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Также судом были исследованы доказательства стороны обвинения, а именно осмотрено видеозаписи с места преступления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следующее судебное заседание назначено на 26 июля 2018 года в 12:00.

Напомним, обвиняемый в августе 2017 года убил сотрудницу одесского СИЗО, затем расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер.