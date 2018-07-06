Підозрюваному у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Малиновський районний суд Одеси продовжив строк тримання під вартою підозрюваному у вбивстві співробітниці Одеського слідчого ізолятору. Про це повідомляє прес-цент Судової влади України, передає УНН.
“Сьогодні обвинуваченому було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Також, судом було досліджено докази сторони обвинувачення, а саме оглянуто відеозаписи з місця скоєння злочину”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наступне судове засідання призначено на 26 липня 2018 року о 12:00.
Нагадаємо, обвинувачений у серпні 2017 року вбив співробітницю одеського СІЗО, потім розчленував тіло та викинув його у сміттєвий контейнер.