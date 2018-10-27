Подозреваемый в рассылке бомб в США писал имена адресатов с ошибками
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Следователи изучили сообщения в Twitter подозреваемого в отправке по почте самодельных взрывных устройств Сизара Сэйака и нашли в них такие же ошибки, какие были допущены при написании имен адресатов указанных посылок. Об этом говорится в исковом заявлении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, опубликованном в пятницу, передает УНН.
Как отмечается в документе, Сэйак, в частности, в ряде случаев с ошибкой писал по-английски имя экс-госсекретаря США Хиллари Клинон: “Hilary” вместо “Hillary”. Кроме того, он неверно указывал фамилию члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (демократ, от штата Флорида): “Shultz” вместо “Schultz”. Как сообщалось ранее, в посылках, которые, предположительно, рассылал Сэйак, в качестве отправителя была указана Вассерман-Шульц.
Как сообщал УНН, экс-советник Трампа просит иммунитет от преследования перед дачей показаний.