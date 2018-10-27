CNN: екс-радник Трампа просить імунітет від переслідування перед наданням свідчень

За даними її джерел, Пападопулос в четвер протягом семи годин давав свідчення юридичному комітету Палати представників Конгресу, який розглядає її в зв’язку з тим, як ФБР і мін’юст розслідували справу стосовно Хілларі Клінтон. Та вела службове листування за допомогою особистого комп’ютера на посаді держсекретаря.

Спецкомітет з розвідки Сенату Конгресу також зацікавлений в тому, щоб взяти свідчення у Пападопулоса. Даний комітет розслідує виключно втручання РФ і, можливо, змову Трампа з Москвою. Як зазначає CNN, Пападопулос буде готовий виступити перед законодавцями, тільки якщо йому нададуть імунітет від судового переслідування. На даний момент з ним йдуть переговори з цього приводу.

Пападопулос був фігурантом розслідування про втручання РФ у американські вибори. У вересні він був засуджений судом до 14 діб тюремного ув’язнення за дачу неправдивих свідчень ФБР.

Як повідомляв УНН, сенат США не коментуватиме розслідування змови Трампа з РФ до закінчення виборів.