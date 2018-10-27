CNN: екс-радник Трампа просить імунітет від переслідування перед наданням свідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Колишній член команди зовнішньополітичних радників передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос просить надати йому імунітет від судового переслідування, перш ніж він погодиться дати свідчення одному з комітетів Сенату Конгресу США, що розслідує втручання РФ у американські вибори. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія CNN, інформує УНН.
За даними її джерел, Пападопулос в четвер протягом семи годин давав свідчення юридичному комітету Палати представників Конгресу, який розглядає її в зв’язку з тим, як ФБР і мін’юст розслідували справу стосовно Хілларі Клінтон. Та вела службове листування за допомогою особистого комп’ютера на посаді держсекретаря.
Спецкомітет з розвідки Сенату Конгресу також зацікавлений в тому, щоб взяти свідчення у Пападопулоса. Даний комітет розслідує виключно втручання РФ і, можливо, змову Трампа з Москвою. Як зазначає CNN, Пападопулос буде готовий виступити перед законодавцями, тільки якщо йому нададуть імунітет від судового переслідування. На даний момент з ним йдуть переговори з цього приводу.
Пападопулос був фігурантом розслідування про втручання РФ у американські вибори. У вересні він був засуджений судом до 14 діб тюремного ув’язнення за дачу неправдивих свідчень ФБР.
Як повідомляв УНН, сенат США не коментуватиме розслідування змови Трампа з РФ до закінчення виборів.