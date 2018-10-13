Сенат США не коментуватиме розслідування змови Трампа з РФ до закінчення виборів

“Ми будемо зберігати мовчання до закінчення виборів”, — заявив Берр. “Як тільки вибори пройдуть, ми представимо оновлені дані”, — додав він.

За інформацією The Hill, сенатори сподіваються завершити розгляд і опублікувати підсумкову доповідь до кінця року. При цьому складати цей документ республіканці і демократи в даний час планують спільно. Рішення зберігати мовчання про хід розслідування до закінчення виборів, за даними видання, пов’язане з тим, що сама тема вкрай політизована, і сенатори не хочуть піднімати її знову напередодні важливого голосування.

Видання при цьому зазначає, що республіканці з комітету останнім часом неодноразово давали зрозуміти, що ніяких доказів змови команди президента США Дональда Трампа з Москвою досі виявити так і не вдалося. Про це, зокрема, говорив сам Берр. Це ж підтвердив газеті The Hill сенатор Джеймс Ленкфорд (республіканець, від штату Оклахома).

За словами Ленкфорд, він сподівається, що республіканці і демократи зможуть прийти до єдиного висновку з цього питання, коли будуть готувати спільну доповідь. “Я дійсно сподіваюся, що (розколу) не буде. Його не повинно бути, тому що ми всі дивимося на одні і ті ж факти”, — заявив він виданню.

Як повідомляв УНН, Болтон назвав мету візиту в Росію.