Сенат США не будет комментировать расследование заговора Трампа с РФ до окончания выборов

“Мы будем хранить молчание до окончания выборов”, — заявил Берр. “Как только выборы пройдут, мы представим обновленные данные”, — добавил он.

По информации The Hill, сенаторы надеются завершить разбирательство и опубликовать итоговый доклад к концу года. При этом составлять этот документ республиканцы и демократы в настоящее время планируют совместно. Решение хранить молчание о ходе расследования до окончания выборов, по данным издания, связано с тем, что сама тема крайне политизирована, и сенаторы не хотят поднимать ее вновь в преддверии важного голосования.

Издание при этом отмечает, что республиканцы из комитета в последнее время неоднократно давали понять, что никаких доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Москвой до сих пор обнаружить так и не удалось. Об этом, в частности, говорил сам Берр. Это же подтвердил газете The Hill сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома).

По словам Лэнкфорда, он надеется, что республиканцы и демократы смогут прийти к единому выводу по этому вопросу, когда будут готовить совместный доклад. “Я действительно надеюсь, что (раскола) не будет. Его не должно быть, потому что мы все смотрим на одни и те же факты”, — заявил он изданию.

Как сообщал УНН, Болтон назвал цель визита в Россию.