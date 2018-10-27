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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108391 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116349 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148022 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138224 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141696 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145432 просмотра

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CNN: экс-советник Трампа просит иммунитет от преследования перед дачей показаний

CNN: экс-советник Трампа просит иммунитет от преследования перед дачей показаний

Киев  •  УНН

 • 8135 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывший член команды внешнеполитических советников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос просит предоставить ему иммунитет от судебного преследования, прежде чем он согласится дать показания одном из комитетов Сената Конгресса США, расследующей вмешательства РФ в американские выборы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, информирует УНН.

По данным ее источников, Пападопулос в четверг в течение семи часов давал показания юридическому комитету Палаты представителей Конгресса, который проводит разбирательство в связи с тем, как ФБР и минюст расследовали дело в отношении Хиллари Клинтон. Та вела служебную переписку с помощью личного компьютера на посту госсекретаря.

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса также заинтересован в том, чтобы взять показания у Пападопулоса. Данный комитет расследует исключительно вмешательство РФ и, возможно, имевший место сговор Трампа с Москвой. Как отмечает CNN, Пападопулос будет готов выступить перед законодателями, только если ему предоставят иммунитет от судебного преследования. В настоящий момент с ним идут переговоры на этот счет.

Пападопулос был фигурантом расследования о вмешательстве РФ в американские выборы. В сентябре он был приговорен судом к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР.

Как сообщал УНН, сенат США не будет комментировать расследование заговора Трампа с РФ до окончания выборов.

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