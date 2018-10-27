CNN: экс-советник Трампа просит иммунитет от преследования перед дачей показаний
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывший член команды внешнеполитических советников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос просит предоставить ему иммунитет от судебного преследования, прежде чем он согласится дать показания одном из комитетов Сената Конгресса США, расследующей вмешательства РФ в американские выборы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, информирует УНН.
По данным ее источников, Пападопулос в четверг в течение семи часов давал показания юридическому комитету Палаты представителей Конгресса, который проводит разбирательство в связи с тем, как ФБР и минюст расследовали дело в отношении Хиллари Клинтон. Та вела служебную переписку с помощью личного компьютера на посту госсекретаря.
Спецкомитет по разведке Сената Конгресса также заинтересован в том, чтобы взять показания у Пападопулоса. Данный комитет расследует исключительно вмешательство РФ и, возможно, имевший место сговор Трампа с Москвой. Как отмечает CNN, Пападопулос будет готов выступить перед законодателями, только если ему предоставят иммунитет от судебного преследования. В настоящий момент с ним идут переговоры на этот счет.
Пападопулос был фигурантом расследования о вмешательстве РФ в американские выборы. В сентябре он был приговорен судом к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР.
Как сообщал УНН, сенат США не будет комментировать расследование заговора Трампа с РФ до окончания выборов.