Підозрюваний в розсилці бомб в США писав імена адресатів з помилками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Слідчі вивчили повідомлення в Twitter підозрюваного у відправці поштою саморобних вибухових пристроїв Сізара Сейака і знайшли в них такі ж помилки, які були допущені при написанні імен адресатів зазначених посилок. Про це йдеться в позовній заяві прокуратури Південного округу штату Нью-Йорк, опублікованій в п’ятницю, передає УНН.
Як наголошується в документі, Сейак, зокрема, в ряді випадків з помилкою писав по-англійськи ім’я екс-держсекретаря США Хілларі Клінон: “Hilary” замість “Hillary”. Крім того, він невірно вказував прізвище члена Палати представників Конгресу США Деббі Вассерман-Шульц (демократ, від штату Флорида): “Shultz” замість “Schultz”. Як повідомлялося раніше, в посилках, які, імовірно, розсилав Сейак, в якості відправника була вказана Вассерман-Шульц.
Як повідомляв УНН, екс-радник Трампа просить імунітет від переслідування перед наданням свідчень.