Підозрюваний в розсилці бомб в США писав імена адресатів з помилками

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Слідчі вивчили повідомлення в Twitter підозрюваного у відправці поштою саморобних вибухових пристроїв Сізара Сейака і знайшли в них такі ж помилки, які були допущені при написанні імен адресатів зазначених посилок. Про це йдеться в позовній заяві прокуратури Південного округу штату Нью-Йорк, опублікованій в п’ятницю, передає УНН.