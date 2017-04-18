Подозреваемый в организации теракта в Петербурге признал свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро. Об этом заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
“Он признает вину”, — сказал адвокат, не уточняя деталей.
Вскоре ожидается начало судебного заседания по аресту А.Азимова.
Как сообщал УНН, 17 апреля в Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов взрыва в петербургском метро.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро “Технологический институт” и “Сенная площадь” в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.