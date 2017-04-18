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Підозрюваний в організації теракту в Петербурзі визнав свою провину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Затриманий в Підмосков'ї Аброр Азімов визнав провину в організації теракту в петербурзькому метро. Про це ​​заявив журналістам у вівторок в Басманному суді його адвокат Армен Задоян, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Він визнає провину”, — сказав адвокат, не уточнюючи деталей.

Незабаром очікується початок судового засідання щодо арешту А.Азімова.

Як повідомляв УНН, 17 квітня в Одинцовському районі Московської області затримали одного з організаторів вибуху в петербурзькому метро.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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