Підозрюваний в організації теракту в Петербурзі визнав свою провину

“Він визнає провину”, — сказав адвокат, не уточнюючи деталей.

Незабаром очікується початок судового засідання щодо арешту А.Азімова.

Як повідомляв УНН, 17 квітня в Одинцовському районі Московської області затримали одного з організаторів вибуху в петербурзькому метро.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.