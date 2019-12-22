Подозреваемым в попытке убийства сына первого президента Грузии предъявили обвинение

“По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия квалификация уточнена двум из задержанных: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Обвинения им предъявлены по „д“ подпункту статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц). Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года рождения и К.Ч. 1973 года рождения предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении”, — говорится в информации, распространенном МВД.

Сообщается, что МВД продолжает расследование по фактам попытки умышленного убийства и несообщении об особо тяжком преступлении.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в Тбилиси холодным оружием тяжело ранен сын первого президента Грузии.

Позже Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании пятерых подозреваемых в нападении Цотнэ Гамсахурдиа.

Как сообщал УНН, сыну первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия проведена компьютерная томография. Как сообщают в клинике Хечинашвили, состояние пациента остается стабильно тяжелым.