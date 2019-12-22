Підозрюваним у спробі вбивства сина першого президента Грузії пред'явлено звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Всім п'ятьом особам, затриманим у справі про спробу навмисного вбивства сина першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдія, пред'явлено звинувачення. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє Грузія Online, передає УНН.
"За фактом спроби умисного вбивства Цотне Гамсахурдія кваліфікація уточнена двом із затриманих: Т.Г. 1991 року народження і Г.С. 1991 року народження. Їх вина обтяжена. Звинувачення їм пред'явлені по "д" підпункту статті 19-109 КК Грузії (спроба навмисного вбивства при обтяжуючих обставинах, вчинена групою осіб). Ще трьом особам: Т.К. 1990 року народження, П.К. 1982 року народження і К.Ч. 1973 року народження пред'явлено звинувачення по 3-й частині статті 376 КК Грузії, що має на увазі неповідомлення про особливо тяжкий злочин", - йдеться в інформації, поширеній МВС.
Повідомляється, що МВС продовжує розслідування за фактами спроби умисного вбивства та неповідомлення про особливо тяжкий злочин.
Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що в Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії.
Пізніше Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про затримання п'ятьох підозрюваних у нападі Цотне Гамсахурдіа.
Як повідомляв УНН, синові першого президента Грузії Цотне Гамсахурдія проведена комп'ютерна томографія. Як повідомляють в клініці Хечінашвілі, стан пацієнта залишається стабільно важким.