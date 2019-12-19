В Тбилиси тяжело ранили сына первого президента Грузии

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Тбилиси холодным оружием тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, Цотне Гамсахурдиа. По некоторым данным, он ранен в голову и живот, по другим - в область груди, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Online".