В Тбилиси тяжело ранили сына первого президента Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Тбилиси холодным оружием тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, Цотне Гамсахурдиа. По некоторым данным, он ранен в голову и живот, по другим - в область груди, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Online".
По данным МВД Грузии, инцидент произошел недавно. Гамсахурдиа уже доставлен в медицинское учреждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три человека ранены в Тбилиси из-за взрыва гранаты в подъезде
По данным МВД, начато следствие по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии - попытка умышленного убийства.