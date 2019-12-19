У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа. За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".
За даними МВС Грузії, інцидент стався нещодавно. Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три людини поранені у Тбілісі через вибух гранати у під'їзді
За даними МВС, розпочато слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.