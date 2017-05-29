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Подозреваемых во взяточничестве капитана и майора Ровенской полиции взяли под стражу

Киев • УНН

 • 8572 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Майор и капитан полиции подозреваются в получении от гражданки неправомерноц выгоду в сумме 1 тыс. долл. США за непривлечение ее к уголовной ответственности. Относительно указанных лиц судом применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Подозреваемых во взяточничестве капитана и майора Ровенской полиции взяли под стражу

Прокуратурой Ровенской области осуществляется досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению 2-х работников Ровенского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Ровенской области, совершивших коррупционное преступление.

"Установлено, что майор и капитан полиции требовали и получили 26.05.2017 года от гражданки неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долл. США за непривлечение ее к уголовной ответственности. Относительно указанных лиц судом 28.05.2017 года применены предупредительные меры в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении.

Факт преступной деятельности был разоблачен и прекращен в результате совместной операции работников прокуратуры Ровенской области и управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, изъявших в полном объему которые неправомерную выгоду и задержавших полицейских.

Обоим работникам полиции сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством).

Решается вопрос об отстранении полицейских от занимаемых должностей.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, что по указанное уголовное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 29 мая, винницкого полицейского поймали на взятке.

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