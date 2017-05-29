Підозрюваних у хабарництві капітана та майора поліції Рівненщини взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Майор та капітан поліції одержали від громадянки неправомірну вигоду у сумі 1 тис. дол. США за не притягнення її до кримінальної відповідальності. Щодо вказаних осіб судом застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.
Прокуратурою Рівненської області здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою 2-ох працівників Рівненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області, які вчинили корупційний злочин.
"Встановлено, що майор та капітан поліції вимагали та одержали 26.05.2017 року від громадянки неправомірну вигоду у сумі 1 тис. дол. США за не притягнення її до кримінальної відповідальності. Щодо вказаних осіб судом 28.05.2017 року застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Факт злочинної діяльності було викрито та припинено в результаті спільної операції працівників прокуратури Рівненської області та управління Служби безпеки України в Рівненській області, які неправомірну вигоду у повному обсязі вилучили, а поліцейських затримали.
Обом працівникам поліції повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаної із вимаганням).
Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, що за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 29 травня, вінницького правоохоронця спіймали на хабарі.