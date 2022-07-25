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Поднятие валютного курса повысит стоимость продуктов питания на 2-3% – экономист

Поднятие валютного курса повысит стоимость продуктов питания на 2-3% – экономист

Киев • УНН

 • 189714 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Поднятие Нацбанком курса валют, в первую очередь, отразится на стоимости горючего, что, в свою очередь, будет способствовать повышению цен на продукты питания на 2-3%. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист Олег Пендзин.

Цитата

«Из наиболее существенных импортных товаров, которые серьезно повлияют на ценовую ситуацию в Украине, – это горюче-смазочные материалы. Это то, что реально покупалось по курсу 29,25 и то, что сейчас реально вырастет в цене на 25%. Доля логистики и горючего в стоимости продуктов питания не очень велика, поэтому когда начнут заходить объемы нефтепродуктов по новому курсу, будет разовый рост цен где-то на 2-3%. Но кумулятивно будет дополнительный рост. Поскольку даже в Нацбанке сообщили, что ожидают инфляцию 30%, сегодня она составляет 21,5%. Эти факторы ударят по ценам на все продукты питания, и те, что производим сами, и импортируемые», – отметил экономист.

Добавим

Бытовая техника и товары долгосрочного использования сейчас занимают небольшую судьбу в бюджете украинской семьи. Эксперт прогнозирует, что поднятие валютного курса существенного не повлияет на цены данной категории, ведь даже не распроданы склады с техникой, которая закупалась еще до войны. Импортная бытовая химия тоже не существенно вырастет в цене.

Что касается лекарства, то эксперт прогнозирует, что резкого повышения цен не будет.

«Закладываются огромные валютные риски в цены на лекарства, поэтому я не думаю, что увеличение курса вдруг повлечет резкий рост цен на лекарства. Кроме того, цену поднять можно, но потом вы не продадите это лекарство, потому что есть такое понятие как платежеспособный спрос населения. А основные покупатели лекарства – это пенсионеры, у которых сейчас и так плохо с доходами. Поэтому повышение цен поставит крест на бизнесе и будут искать другие способы, каким образом решить этот вопрос. Да стоимость будет подниматься, она постоянно поднимается. Но чтобы сейчас сразу лекарство подскочило в цене, такого не будет», – рассказал Пендзин.

Напомним

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. учитывая изменение фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара США по отношению к другим валютам.

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