Підняття валютного курсу підвищить вартість продуктів харчування на 2-3% – економіст

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«З найбільш суттєвих імпортних товарів, які серйозно вплинуть на цінову ситуацію в Україні, – це є паливо-мастильні матеріали. Це те, що реально купувалося за курсом 29,25, і те, що зараз реально зросте в ціні на 25%. Доля логістики і пального у вартості продуктів харчування не дуже велика, тому коли почнуть заходити обсяги нафтопродуктів за новим курсом, буде разове зростання цін десь на 2-3%. Але кумулятивно буде додаткове зростання. Бо навіть в Нацбанку повідомили, що очікують інфляцію 30%, сьогодні вона становить 21,5%. Ці чинники вдарять по цінам на всі продукти харчування, і ті, що виробляємо самі, і ті, що імпортуємо», – зазначив економіст.

Додамо

Побутова техніка і товари довгострокового використання зараз займають невелику долю в бюджеті української сім’ї. Експерт прогнозує, що підняття валютного курсу суттєвого не вплине на ціни даної категорії, адже наразі навіть не розпродані склади з технікою, яка закуплялася ще до війни. Імпортна побутова хімія також не суттєво зросте в ціні.

Щодо ліків, то експерт прогнозує, що різкого підвищення цін не буде

«Закладаються величезні валютні ризики в ціни на ліки, тому я не думаю, що збільшення курсу раптом потягне за собою різке зростання цін на ліки. Крім того, ціну підняти можна, але ж потім ви не продасте ті ліки, бо є таке поняття як платоспроможний попит населення. А основні покупці ліків – це пенсіонери, в яких зараз і так погано з доходами. Тож підняття цін поставить хрест на бізнесі і будуть шукати інші способи, яким чином вирішити це питання. Так вартість буде підніматися, вона постійно піднімається. Але щоб зараз одразу ліки підскочили в ціні, то такого не буде», – розповів Пендзин.

Нагадаємо

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.