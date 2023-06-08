Поднятие уровня воды в Николаеве превысило метр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Поднятие уровня воды в Николаеве превысило метр из-за наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС, сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
“Общее поднятие воды в Николаеве составляет 101 см”, - написал в своем Telegram-канале мэр Николаева.
Критической отметкой для Николаева мэр называл ранее +105 см.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.