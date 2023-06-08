Поднятие уровня воды в Николаеве превысило метр

Детали

“Общее поднятие воды в Николаеве составляет 101 см”, - написал в своем Telegram-канале мэр Николаева.

Критической отметкой для Николаева мэр называл ранее +105 см.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.