Підняття рівня води в Миколаєві перевищило метр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Підняття рівня води в Миколаєві перевищило метр через повінь, спричинену підривом Каховської ГЕС, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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“Загальне підняття води в Миколаєві становить 101 см”, - написав у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва.
Критичною позначкою для Миколаєва мер називав раніше +105 см.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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