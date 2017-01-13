Прикарпатья Польши замело снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Польше в Подкарпатском воеводстве, граничащим с Украиной и Словакией, через снег возникли очень плохие условия на дорогах, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Отмечается, что ветер навевает снег с полей, в результате чего на отрезке пути Дукля-Ясенка образовались двухметровые снежные завалы.
Сообщается, что самая сложная ситуация в Ясельском уезде.
Зато в Бещадском уезде уже второй день закрыт отрезок пути Войтовка-Новосельце.
Дорожные работники пока не в состоянии убрать снег, который постоянно заполняет автодороги.