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Підкарпаття Польщі замело снігом

Підкарпаття Польщі замело снігом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Польщі в Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною і Словаччиною, через сніг виникли дуже погані умови на автошляхах, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.

Зазначається, що вітер навіває сніг з полів, внаслідок чого на відрізку шляху Дукля-Ясьонка утворилися двометрові снігові завали.

Повідомляється, що найскладніша ситуація у Ясельському повіті.

Натомість у Бєщадському повіті вже другий день зачинено відтинок шляху Войтовка-Новосільце.

Дорожні працівники поки не в змозі прибрати сніг, який постійно заповнює автошляхи.

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