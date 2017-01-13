Підкарпаття Польщі замело снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Польщі в Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною і Словаччиною, через сніг виникли дуже погані умови на автошляхах, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
Зазначається, що вітер навіває сніг з полів, внаслідок чого на відрізку шляху Дукля-Ясьонка утворилися двометрові снігові завали.
Повідомляється, що найскладніша ситуація у Ясельському повіті.
Натомість у Бєщадському повіті вже другий день зачинено відтинок шляху Войтовка-Новосільце.
Дорожні працівники поки не в змозі прибрати сніг, який постійно заповнює автошляхи.