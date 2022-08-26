Подготовка рф к проведению "референдумов" на оккупированных территориях почти завершена - разведка

Детали

Скибицкий отметил, что проведение мероприятий так называемого “волеизъявления” будет зависеть от ситуации на фронте и того, сможет ли враг сломить сопротивление украинцев.

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“Если говорить о “референдумах”, они могут состояться на разных территориях. Во-первых, это так называемые “лнр” и “днр”. Там россия уже несколько определила их статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей”, – сказал Скибицкий.

По его словам, даты проведения псевдореферендумов могут быть разными.

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“Например, 11 сентября, когда у них единый день голосования в российской федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к “референдуму”, почти завершены”, – рассказал представитель военной разведки Украины.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, члены правительства, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.

Дополнение

Украинская разведка сообщала, что в захваченном Мариуполе большинство жителей не планирует участвовать в "референдуме".