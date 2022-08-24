США попердили, що рф готується провести "референдуми" на окупованих територіях протягом кількох днів чи тижнів

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Москва доручила офіційним особам розпочати підготовку в районах, які перейшли під її контроль під час війни з Україною, включаючи Харків, Херсон, Запоріжжя, частини Донецька та Луганська, повідомив журналістам офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав, що перші "референдуми" можуть бути оголошені вже наприкінці цього тижня, зазначивши, що США та міжнародне співтовариство не вважатимуть такі вибори законними.

"Ми очікуємо, що росія спробує маніпулювати результатами цих референдумів під неправдивою заявою про те, що український народ хоче приєднатися до росії. Вкрай важливо виявити та спростувати цю дезінформацію в режимі реального часу", — сказав Кірбі.

"Російські офіційні особи самі знають, що те, що вони роблять, буде позбавлене легітимності і не відображатиме волю народу. Український народ на будь-якому вільному та чесному референдумі проголосував би переважною більшістю проти приєднання до росії", — додав він.

Доповнення

Коментарі пролунали після того, як США оголосили про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 3 мільярдів доларів. За даними Пентагону, в пакет входять зенітно-ракетні комплекси, ракети з лазерним наведенням, безпілотники Puma та засоби боротьби з безпілотниками VAMPIRE.

США надали Україні військову допомогу на суму 13,5 млрд доларів із січня 2021 року, причому основна частина надійшла після того, як кремль розпочав свою "спеціальну військову операцію" у лютому.

Президент США Джо Байден поговорить з Володимиром Зеленським у четвер, повідомляє Білий дім.