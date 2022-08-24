США попердили, що рф готується провести "референдуми" на окупованих територіях протягом кількох днів чи тижнів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58359 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 65466 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79019 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84735 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95336 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148280 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70260 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149655 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109183 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69266 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18576 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20090 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21410 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10148 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11151 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58362 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148283 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173164 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149658 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261133 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95660 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98332 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42940 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46352 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60992 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

США попердили, що рф готується провести "референдуми" на окупованих територіях протягом кількох днів чи тижнів

Київ • УНН

 • 132649 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія готується провести "фіктивні референдуми" на окупованих українських територіях упродовж кількох днів чи тижнів, попередили США у середу, передає УНН з посиланням на Reuters.

США попердили, що рф готується провести "референдуми" на окупованих територіях протягом кількох днів чи тижнів

Деталі

Москва доручила офіційним особам розпочати підготовку в районах, які перейшли під її контроль під час війни з Україною, включаючи Харків, Херсон, Запоріжжя, частини Донецька та Луганська, повідомив журналістам офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав, що перші "референдуми" можуть бути оголошені вже наприкінці цього тижня, зазначивши, що США та міжнародне співтовариство не вважатимуть такі вибори законними.

"Ми очікуємо, що росія спробує маніпулювати результатами цих референдумів під неправдивою заявою про те, що український народ хоче приєднатися до росії. Вкрай важливо виявити та спростувати цю дезінформацію в режимі реального часу", — сказав Кірбі.

"Російські офіційні особи самі знають, що те, що вони роблять, буде позбавлене легітимності і не відображатиме волю народу. Український народ на будь-якому вільному та чесному референдумі проголосував би переважною більшістю проти приєднання до росії", — додав він.

Доповнення

Коментарі пролунали після того, як США оголосили про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 3 мільярдів доларів. За даними Пентагону, в пакет входять зенітно-ракетні комплекси, ракети з лазерним наведенням, безпілотники Puma та засоби боротьби з безпілотниками VAMPIRE.

США надали Україні військову допомогу на суму 13,5 млрд доларів із січня 2021 року, причому основна частина надійшла після того, як кремль розпочав свою "спеціальну військову операцію" у лютому.

Президент США Джо Байден поговорить з Володимиром Зеленським у четвер, повідомляє Білий дім.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53