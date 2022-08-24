США предупредили, что рф готовится провести "референдумы" на оккупированных территориях в течение нескольких дней или недель

Детали

Москва поручила официальным лицам начать подготовку в районах, перешедших под ее контроль во время войны с Украиной, включая Харьков, Херсон, Запорожье, части Донецка и Луганска, сообщил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он добавил, что первые "референдумы" могут быть объявлены уже в конце этой недели, отметив, что США и международное сообщество не сочтут такие выборы законными.

"Мы ожидаем, что россия попытается манипулировать результатами этих референдумов под ложным заявлением о том, что украинский народ хочет присоединиться к россии. Крайне важно выявить и опровергнуть эту дезинформацию в режиме реального времени", — сказал Кирби.

"Российские официальные лица сами знают, что то, что они делают, будет лишено легитимности и не будет отражать свободу народа. Украинский народ на любом свободном и честном референдуме проголосовал бы подавляющим большинством против присоединения к россии", — добавил он.

Дополнение

Комментарии прозвучали после того, как США объявили о дополнительной военной помощи Украине в размере 3 миллиардов долларов. По данным Пентагона, в пакет входят зенитно-ракетные комплексы, ракеты с лазерной наводкой, беспилотники Puma и средства борьбы с беспилотниками VAMPIRE.

США предоставили Украине военную помощь на сумму 13,5 млрд долларов с января 2021 года, причем основная часть поступила после того, как кремль начал свою "специальную военную операцию" в феврале.

Президент США Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает Белый дом.