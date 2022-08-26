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Підготовка рф до проведення “референдумів” на окупованих територіях майже завершена – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Підготовка російських загарбників до проведення так званих “референдумів” на окупованих територіях майже завершена. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Підготовка рф до проведення “референдумів” на окупованих територіях майже завершена – розвідка

Деталі

Скібіцький зазначив, що проведення заходів так званого “волевиявлення” буде залежати від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців.

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“Якщо говорити про “референдуми”, вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані “лнр” та “днр”. Там росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей”, – сказав Скібіцький.

За його словами, дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними.

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“Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в російській федерації. Це можуть бути й інші варіанти. Але воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до “референдуму”, майже завершені”, – розповів представник воєнної розвідки України.

Представник ГУР МО України зазначив, що на тимчасово окуповані території постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування.

Доповнення

Українська розвідка повідомляла, що у захопленому Маріуполі більшість жителів не планує брати участь у "референдумі".

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