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У Маріуполі більшість жителів не планує брати участь у "референдумі" – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі більшість громадян не збирається брати участь у так званому "референдумі" щодо приєднання до росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

У Маріуполі більшість жителів не планує брати участь у "референдумі" – розвідка

Деталі

"У тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя. Мета такого "перепису" - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті", - ідеться у повідомленні.

За даними ГУР, такі групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом.

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"В неофіційних розмовах визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході. За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до рф, так і до представників окупаційних адміністрацій", - інформує розвідка.

Як зазначили, "переписники" повідомили, що хоч перепис населення та потенційних "виборців" досі триває, рішення щодо самого "референдуму" і дати його проведення в кремлі остаточно не визначено.

"Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, стало відомо, що з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим мешканцям Маріуполя так звану "гуманітарну допомогу" - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Однією з причин зменшення "допомоги" називають низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

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