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"Це банальна воєнна окупація": Подоляк оцінив імовірність проведення "референдумів"

"Це банальна воєнна окупація": Подоляк оцінив імовірність проведення "референдумів"

Київ • УНН

 • 153437 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. На територіях України, які тимчасово захопила росія, жодних референдумів не буде і бути не може. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC, передає УНН.

Цитата

"Що стосується референдумів. Мені здається, що це звичний елемент російської пропаганди. Що вони роблять: вони якусь тему вкидають і постійно її масштабують, повторюють і повторюють. "Референдум", "референдум". "Паспорти", "паспорти". "Amnesty international", "Amnesty international". Оленівка, Оленівка. Вони масштабують завідомо фейкову новину. Немає ніяких республік "днр" і "лнр". Немає, це фікція. Є тимчасово окупована військами рф територія. На захопленій території не діють ніякі міжнародні інституції, міжнародне право, і все, що там робить росія, - це військовий злочин", - сказав Подоляк.

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За словами Подоляка, слово "референдум" - це взагалі нонсенс щодо Херсонської чи Запорізької області, щодо Донецька і Луганська.

"Не буде там ніяких референдумів і не може бути. І ми не повинні це повторювати за ними, тому що - ще раз підкреслюю - це банальна воєнна окупація. Це банальні окупанти, які знущаються над людьми, садять їх на підвали і вбивають їх, організовують фільтраційні табори. Тому всі юридичні формулювання, про які ви говорите, - це нонсенс", - зазначив Подоляк.

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Подоляк наголосив, що рф хоче, щоб Україна казала: "Дивіться, буде референдум - це значить, буде якась легітимізація цього процесу".

"Це як в Криму - (не було) ніякого референдуму в Криму! Крим - це територія, окупована російськими військами. І світ так само до цього ставиться. Тому давайте не грати в їхню пропагандистську гру, давайте говорити конкретно: є окупація. Окуповані території мають бути звільнені військовим шляхом. Все, що Росія там робить, - це військовий злочин. Все, крапка", - сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що у разі призначення, умовно кажучи, на 11 вересня референдум про входження Херсонської області до складу росії або про створення "ХерНР", людям потрібно не йти на "референдум".

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На фразу журналіста, що тоді 100% проголосують за створення "ХерНР" і входження у рф, Подоляк відповів: "Ще раз. Не проголосує жоден відсоток. Нема відсотків неіснуючого референдуму. Вони можуть навіть 146% намалювати сьогодні без жодного підрахунку. Ну, буде для картинки три-чотири виборчкоми, вони напишуть 146%, 179%, 99,9% - (нам) немає сенсу грати в не нашу гру".

"Що треба робити (в такій ситуації)? Дуже просто: партизанський рух має нищити все, що стосується колаборації, - тобто людей, які свідомо взяли на себе функції окупаційної адміністрації. Друге: інформаційно ми маємо робити все, щоб туди будь-яким чином йшла інформація про те, що все, що сьогодні відбувається, є абсолютно незаконним, не визнається і не буде визнано. І третє: деокупація військовим шляхом - і тут я підкреслюю, це дуже важливий елемент: якщо ми хочемо швидше закінчити війну, то деокупація має бути не просто відтисканням, а з завданням максимальних втрат живій силі ворога", - сказав Подоляк.

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