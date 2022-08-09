"Это банальная военная оккупация": Подоляк оценил вероятность проведения "референдумов"

Цитата

"Что касается референдумов. Мне кажется, что это привычный элемент российской пропаганды. Что они делают: они какую-то тему вбрасывают и постоянно ее масштабируют, повторяют и повторяют. "Референдум", "референдум". "Паспорта", "паспорта". "Amnesty international", "Amnesty international". Еленовка, Еленовка. Они масштабируют заведомо фейковую новость. Нет никаких республик "днр" и "лнр". Нет, это фикция. Есть временно оккупированная войсками рф территория. На захваченной территории не действуют никакие международные институты, международное право, и все, что там совершает россия, - это военное преступление", - сказал Подоляк.

Детали

По словам Подоляка, слово "референдум" - это вообще нонсенс относительно Херсонской или Запорожской области, Донецка и Луганска.

"Не будет там никаких референдумов и не может быть. И мы не должны это повторять за ними, потому что - еще раз подчеркиваю - это банальная военная оккупация. Это банальные оккупанты, которые издеваются над людьми, сажают их на подвалы и убивают их, организуют фильтрационные лагеря. Поэтому все юридические формулировки, о которых вы говорите, - это нонсенс", - отметил Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо "референдумов" - "голосование на дому": в ОП говорят, что москва рассматривает новый "план" по оккупированным территориям

Подоляк подчеркнул, что россия хочет, чтобы Украина говорила: "Смотрите, будет референдум - это значит, будет какая-то легитимизация этого процесса".

"Это как в Крыму - (не было) никакого референдума в Крыму! Крым - это территория, оккупированная российскими войсками. И мир так же к этому относится. Поэтому давайте не играть в их пропагандистскую игру, давайте говорить конкретно: есть оккупация. Оккупированные территории должны быть освобождены военным путем. Все, что россия там совершает, - это военное преступление. Все, точка", - сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что в случае назначения, условно говоря, на 11 сентября референдума о вхождении Херсонской области в состав ооссии или о создании "ХерНР", людям нужно не идти на "референдум".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перенос дат референдума свидетельствует о сопротивлении населения – Силы обороны юга

На фразу журналиста, что тогда 100% проголосуют за создание "ХерНР" и вхождение в рф, Подоляк ответил: "Еще раз. Не проголосует ни один процент. Нет процентов несуществующего референдума. Они могут даже 146% нарисовать сегодня без всякого подсчета. Ну, будет для картинки три-четыре избиркома, они напишут 146%, 179%, 99,9% - (нам) нет смысла играть в не нашу игру".

"Что надо делать (в такой ситуации)? Очень просто: партизанское движение должно уничтожать все, что касается коллаборации, - то есть людей, которые сознательно взяли на себя функции оккупационной администрации. Второе: информационно мы должны делать все, чтобы туда любым образом шла информация о том, что все, что сегодня происходит, абсолютно незаконно, не признается и не будет признано. И третье: деоккупация военным путем - и здесь я подчеркиваю, это очень важный элемент: если мы хотим поскорее закончить войну, то деоккупация должна быть не просто отжиманием, а с задачей максимальных потерь в живой силе врага", - сказал Подоляк.