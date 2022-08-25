В Мариуполе большинство жителей не планируют участвовать в "референдуме" – разведка

Детали

"Во временно оккупированном Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают осуществлять перепись населения во всех районах оккупированного Мариуполя. Цель такой "переписи" - установить реальное количество людей, оставшихся в городе", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, такие группы посещают все квартиры и частные дома. Во время переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США предупредили, что рф готовится провести "референдумы" на оккупированных территориях в течение нескольких дней или недель

"В неофициальных разговорах признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии. По их оценкам лишь около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать". В подавляющем большинстве, в городе остались граждане в возрасте 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к рф , так и к представителям оккупационных администраций", - информирует разведка.

Как отметили, "переписчики" сообщили, что хотя перепись населения и потенциальных "избирателей" до сих пор продолжается, решение о самом "референдуме" и дате его проведения в кремле окончательно не определено.

"Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября. Напротив, сейчас оккупационные власти Мариуполя пытаются не поднимать тему "референдума" и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это банальная военная оккупация": Подоляк оценил вероятность проведения "референдумов"

Кроме того, стало известно, что с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую "гуманитарную помощь" - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые давали людям хоть как-то побороть голод и нищету. Одной из причин уменьшения "помощи" называют низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.