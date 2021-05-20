Подготовка к Евро-2020: соперник сборной Украины обнародовал расширенную заявку на турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Один из соперников украинцев - сборная Австрии, объявила расширенную заявку на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Австрии.
Детали
Главный тренер Франко Фода вызвал в национальную команду 30 футболистов, 26 из которых попадут в итоговую заявку.
В список среди прочих попали бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович, выступающий сейчас за "Байер", и защитник "Баварии" Давид Алаба.
Полная заявка команды:
Вратари: Даниэль Бахманн ("Уотфорд", Англия), Пава Перван ("Вольфсбург", Германия), Хайнц Линднер ("Базель", Швейцария), Александр Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба ("Бавария", Германия), Александар Драгович ("Байер", Германия), Марко Фридль ("Вердер", Германия), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт", Германия), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Германия), Штефан Лайнер ("Боруссия" М, Германия), Филипп Линхарт ("Фрайбург", Германия), Филипп Мвене ("Майнц", Германия), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Германия), Кристофер Триммель ("Унион" Германия), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург").
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба - "Хоффенхайм", Германия), Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Штефан Ильзанкер ("Айнтрахт", Германия), Валентино Лазаро ("Боруссия" М, Германия), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг", Германия), Луи Шауб ("Люцерн", Швейцария), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Германия), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия), Хусейн Балич (ЛАСК).
Нападающие: Адриан Грбич ("Лорьян", Франция), Михаэль Грегорич ("Аугсбург", Германия), Саша Каладжич ("Штутгарт", Германия), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карим Онисиво ("Майнц", Германия ).
Дополнение
В групповом турнире австрийцы встретятся с Северной Македонией (13 июня, Бухарест), Нидерландами (17 июня, Амстердам) и Украиной (21 июня, Бухарест).
Ранее действующие чемпионы мира объявили заявку на Евро-2020, как и лучшая сборная рейтинга ФИФА.