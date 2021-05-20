Подготовка к Евро-2020: соперник сборной Украины обнародовал расширенную заявку на турнир

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 43085 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 87934 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 102390 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 269242 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 155557 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 426596 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 325791 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218996 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246799 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256442 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
60%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 24609 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 48632 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 33592 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 17746 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 13324 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34233 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49270 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 157849 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 269242 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 426596 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19072 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27558 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56780 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80322 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64928 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Подготовка к Евро-2020: соперник сборной Украины обнародовал расширенную заявку на турнир

Киев • УНН

 • 12141 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Один из соперников украинцев - сборная Австрии, объявила расширенную заявку на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Австрии.

Подготовка к Евро-2020: соперник сборной Украины обнародовал расширенную заявку на турнир

Детали

Главный тренер Франко Фода вызвал в национальную команду 30 футболистов, 26 из которых попадут в итоговую заявку.

В список среди прочих попали бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович, выступающий сейчас за "Байер", и защитник "Баварии" Давид Алаба.

Полная заявка команды:

Вратари: Даниэль Бахманн ("Уотфорд", Англия), Пава Перван ("Вольфсбург", Германия), Хайнц Линднер ("Базель", Швейцария), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба ("Бавария", Германия), Александар Драгович ("Байер", Германия), Марко Фридль ("Вердер", Германия), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт", Германия), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Германия), Штефан Лайнер ("Боруссия" М, Германия), Филипп Линхарт ("Фрайбург", Германия), Филипп Мвене ("Майнц", Германия), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Германия), Кристофер Триммель ("Унион" Германия), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург").

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба - "Хоффенхайм", Германия), Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Штефан Ильзанкер ("Айнтрахт", Германия), Валентино Лазаро ("Боруссия" М, Германия), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг", Германия), Луи Шауб ("Люцерн", Швейцария), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Германия), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия), Хусейн Балич (ЛАСК).

Нападающие: Адриан Грбич ("Лорьян", Франция), Михаэль Грегорич ("Аугсбург", Германия), Саша Каладжич ("Штутгарт", Германия), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карим Онисиво ("Майнц", Германия ).

Дополнение

В групповом турнире австрийцы встретятся с Северной Македонией (13 июня, Бухарест), Нидерландами (17 июня, Амстердам) и Украиной (21 июня, Бухарест).

Ранее действующие чемпионы мира объявили заявку на Евро-2020, как и лучшая сборная рейтинга ФИФА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79