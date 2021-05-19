Повернення Бензема: чинні чемпіони світу оголосили заявку на Євро-2020

Деталі

В заявці знайшлося місце нападнику "Реала" Каріму Бенземі, який не виступав за "триколірних" починаючи з 2015-го року.

Повна заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Уго Лльоріс ("Тоттенхем", Англія), Стів Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лілль").

Захисники: Люка Дінь ("Евертон", Англія), Лео Дюбуа ("Ліон"), Люка Ернандез ("Баварія", Німеччина), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Жюль Кюнде ("Севілья", Іспанія), Клеман Лангле ("Барселона", Іспанія), Рафаель Варан ("Реал", Іспанія), Курт Зума ("Челсі", Англія).

Півзахисники: Нгола Канті ("Челсі", Англія), Тома Лемар ("Атлетіко", Іспанія), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія), Адрієн Рабьо ("Ювентус", Італія), Мусса Сіссоко ("Тоттенхем", Англія), Корантен Толіссо ("Баварія", Німеччина).

Нападники: Бен-Єддер ("Монако"), Карім Бензема ("Реал", Іспанія), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Усман Дембеле ("Барселона", Іспанія), Олів'є Жиру ("Челсі", Англія) , Антуан Грізманн ("Барселона", Іспанія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Маркус Тюрам ("Боруссія" М, Німеччина).

Зауважимо, що у 2015 році Бензема звинуватили в тому, що він сприяв шантажу партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена відеозаписом інтимного характеру. Через це Бензема усунули від ігор за збірну.

Доповнення

На груповій стадії чинні чемпіони світу – французи, зіграють зі збірними Німеччини, Португалії та Угорщини.