Возвращение Бензема: действующие чемпионы мира объявили заявку на Евро-2020

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 43291 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 88314 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 102722 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 269751 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 155882 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 426917 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 325931 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219039 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246814 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256453 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
61%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 25274 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49816 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34776 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 18469 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 13994 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34777 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49819 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 158106 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 269752 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 426918 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19146 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27633 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56858 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80395 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65001 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Возвращение Бензема: действующие чемпионы мира объявили заявку на Евро-2020

Киев • УНН

 • 16381 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Наставник Дидье Дешам определился с заявкой сборной Франции на чемпионат Европы-2020, который пройдет в этом году, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Франции.

Возвращение Бензема: действующие чемпионы мира объявили заявку на Евро-2020

Детали

В заявке нашлось место нападающему "Реала" Кариму Бензема, который не выступал за "трехцветных" начиная с 2015 года.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Уго Лльорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ( "Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Люка Эрнандез ("Бавария", Германия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Жюль Кюнде ("Севилья", Испания), Клеман Лангле ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Курт Зума ("Челси", Англия).

Полузащитники: Нгола Канте ("Челси", Англия), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия).

Нападающие: Венсан Бен-Еддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал", Испания), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Барселона", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Маркус Тюрам ("Боруссия" М, Германия).

Заметим, что в 2015 году Бензема обвинили в том, что он способствовал шантажу партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Поэтому Бензема отстранили от игр за сборную.

Дополнение

На групповой стадии действующие чемпионы мира - французы, сыграют со сборными Германии, Португалии и Венгрии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12