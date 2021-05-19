Возвращение Бензема: действующие чемпионы мира объявили заявку на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Наставник Дидье Дешам определился с заявкой сборной Франции на чемпионат Европы-2020, который пройдет в этом году, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Франции.
Детали
В заявке нашлось место нападающему "Реала" Кариму Бензема, который не выступал за "трехцветных" начиная с 2015 года.
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Уго Лльорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ( "Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").
Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Люка Эрнандез ("Бавария", Германия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Жюль Кюнде ("Севилья", Испания), Клеман Лангле ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Курт Зума ("Челси", Англия).
Полузащитники: Нгола Канте ("Челси", Англия), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия).
Нападающие: Венсан Бен-Еддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал", Испания), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Барселона", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Маркус Тюрам ("Боруссия" М, Германия).
Заметим, что в 2015 году Бензема обвинили в том, что он способствовал шантажу партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Поэтому Бензема отстранили от игр за сборную.
Дополнение
На групповой стадии действующие чемпионы мира - французы, сыграют со сборными Германии, Португалии и Венгрии.