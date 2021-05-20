Підготовка до Євро-2020: суперник збірної України оприлюднив розширену заявку на турнір

Деталі

Головний тренер Франко Фода викликав до лав національної команди 30 футболістів, 26 з яких потраплять в підсумкову заявку.

У список серед інших потрапили колишній захисник київського "Динамо" Александар Драгович, який виступає зараз за "Байєр", та оборонець "Баварії" Давид Алаба.

Повна заявка команди:

Воротарі: Даніель Бахманн ("Уотфорд", Англія), Павао Перван ("Вольфсбург", Німеччина), Хайнц Лінднер ("Базель", Швейцарія), Александер Шлагер ("ЛАСК").

Захисники: Давид Алаба ("Баварія", Німеччина), Александар Драгович ("Байєр", Німеччина), Марко Фрідль ("Вердер", Німеччина), Мартін Хінтереггер ("Айнтрахт", Німеччина), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Штефан Лайнер ("Боруссія" М, Німеччина), Філіп Лінхарт ("Фрайбург", Німеччина), Філіп Мвене ("Майнц", Німеччина), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Німеччина), Крістофер Тріммель ("Уніон", Німеччина), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург").

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Грілліч (обидва — "Хоффенхайм", Німеччина), Юліан Баумгартлінгер ("Байєр", Німеччина), Штефан Ільзанкер ("Айнтрахт", Німеччина), Валентино Лазаро ("Боруссія" М, Німеччина), Марсель Забітцер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Луї Шауб ("Люцерн", Швейцарія), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Німеччина), Алессандро Шопф ("Шальке", Німеччина), Хусейн Балич ("ЛАСК").

Нападники: Адріан Грбич ("Лорьян", Франція), Міхаель Грегорич ("Аугсбург", Німеччина), Саша Каладжич ("Штуттгарт", Німеччина), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карім Онісіво ("Майнц", Німеччина).

Доповнення

У груповому турнірі австрійці зустрінуться з Північної Македонією (13 червня, Бухарест), Нідерландами (17 червня, Амстердам) і Україною (21 червня, Бухарест).

Раніше чинні чемпіони світу оголосили заявку на Євро-2020, як і найкраща збірна рейтингу ФІФА.