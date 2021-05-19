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Найкраща збірна рейтингу ФІФА оголосила заявку на Євро-2020

Київ • УНН

 • 15293 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Наставники національної збірної Бельгії з футболу (Роберт Мартінес – головний коуч) визначилися з остаточною заявкою на фінальну частину Євро-2020, інформує УНН з посиланням на Twitter бельгійської збірної.

Найкраща збірна рейтингу ФІФА оголосила заявку на Євро-2020

Деталі

Заявка збірної набула наступного виду:

Воротарі: Тібо Куртуа ("Реал"), Сімон Міньйоле ("Брюгге"), Матс Зельс ("Страсбург")
Захисники: Тобі Альдервейрельд ("Тоттенхем"), Дедрік Бойата ("Герта"), Джейсон Денаєр ("Ліон"), Томас Вермален ("Віссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфіка")
Півзахисники: Яннік Карраско ("Атлетіко"), Тімоті Кастань ("Лестер"), Насер Шадлі ("Башакшехір"), Торган Азар ("Боруссія" Д), Тома Меньє ("Боруссія" Д), Леандер Дендонкер ("Вулверхемптон"), Денніс Прат ("Лестер"), Юрі Тілеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Вітсель ("Боруссія" Д), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Еден Азар ("Реал"), Леандро Троссар ("Брайтон"), Дріс Мертенс ("Наполі"), Джеремі Доку ("Ренн")
Форварди: Крістіан Бентеке ("Крістал Пелас"), Міші Батшуаї ("Крістал Пелас"), Ромелу Лукаку ("Інтер").

Зауважимо, що з цього складу лише два гравці представляють національний чемпіонат Бельгії - решта є "легіонерами". Також один гравець з екзотичного чемпіонату: Вермален грає в Японії за "Віссел Кобе".

Довідка

Бельгія виступає найкращою командою світу згідно з рейтингом ФІФА. Збірна потрапила до квартету B і буде змагатися на Євро із Росією, Фінляндією та Данією.

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