Лучшая сборная рейтинге ФИФА объявила заявку на Евро-2020

Lетали

Заявка сборной имеет следующий вид:

Вратари: Куртуа ("Реал"), Миньоле ("Брюгге"), Матс Зельс ("Страсбург")

Защитники: Тебе Альдервейрельд ("Тоттенхэм"), Дедрик Бойата ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Вертонген ("Бенфика")

Полузащитники: Янник Карраско ( "Атлетико"), Тимоти Кастано ( "Лестер"), Насер Шадли ("Башакшехир"), Торган Азар ("Боруссия" Д), Тома Менье ( "Боруссия" Д), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Деннис Прат ("Лестер"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Боруссия" Д), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Реал"), Леандро Троссар ("Брайтон"), Мертенс ("Наполи"), Джереми Доку ("Ренн")

Нападающие: Бентеке ("Кристал Пэлас"), Миши Батшуайи ("Кристал Пэлас"), Лукаку ("Интер").

Заметим, что из этого состава только два игрока представляют национальный чемпионат Бельгии - остальные являются "легионерами". Также один игрок из экзотического чемпионата: Вермален играет в Японии за "Виссел Кобе".

Справка

Бельгия выступает лучшей командой мира согласно рейтингу ФИФА. Сборная попала в квартет B и будет соревноваться на Евро с Россией, Финляндией и Данией.