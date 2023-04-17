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Подготовка к следующей зиме: в Украине хотят распространить модульные твердотопливные котельные

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мобильные модульные твердотопливные котельные уже начали использовать. Их преимущество в мобильности, экономности, экологичности и возможности подключать к любой школе или больнице, чтобы обеспечить учреждения теплом и горячей водой, уверяют в Госэнергоэффективности, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

В Госэнергоэффективности готовясь к следующей зиме, делают ставку на развитие направления модульных твердотопливных котельных. Их можно свободно перемещать и подключать к любой школе или больнице, для обеспечения теплом и горячей водой. Не менее важный аспект - независимость от поставок газа. Они работают на местном альтернативном топливе – пеллетах из лузги подсолнечника, что актуально для больниц и других объектов критической инфраструктуры.

В ведомстве акцентируют на экономности системы. При рыночных ценах на газ одна гигакалория тепловой энергии из газа вдвое, а иногда втрое дороже, чем из альтернативных видов топлива. К тому же биотопливо считается СО2-нейтральным, поскольку растения во время своего роста поглощают СО2. 

Цитата

«Такие модульные котельные должны быть в каждом областном центре. Обязательно на случай непредвиденных ситуаций, особенно во время военной агрессии и энергетического террора со стороны России. Поэтому будем работать в этом направлении. Госэнергоэффективности уже имеет несколько инициатив, чтобы поддержать как отечественное производство модульных твердотопливных котельных, так и генерацию тепла из альтернативных видов топлива. А главное, что это поможет сделать более энергонезависимыми наши общины!» - подытожила председатель Госэнергоэффективности Анна Замазеева.

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