Підготовка до наступної зими: в Україні хочуть поширити модульні твердопаливні котельні

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В Держенергоефективності, готуючись до наступної зими, роблять ставку на розвиток напрямку модульних твердопаливних котельних. Їх можна вільно переміщати і підключати до будь-якої школи чи лікарні, для забезпечення теплом і гарячою водою. Не менш важливий аспект - незалежність від постачання газу. Вони працюють на місцевому альтернативному паливі – пелетах із лушпиння соняшника, що актуально для лікарень та інших об’єктів критичної інфраструктури.

У відомстві акцентують на економності системи. При ринкових цінах на газ одна гігакалорія теплової енергії з газу вдвічі, а іноді втричі дорожча, ніж із альтернативних видів палива. До того ж біопаливо вважається СО2-нейтральним, оскільки рослини під час свого росту поглинають СО2.

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«Такі модульні котельні мають бути в кожному обласному центрі. Обов’язково на випадок непередбачуваних ситуацій, особливо під час військової агресії та енергетичного терору з боку росії. Тому будемо працювати у цьому напрямку. Держенергоефективності вже має кілька ініціатив, щоб підтримати як вітчизняне виробництво модульних твердопаливних котелень, так і генерацію тепла із альтернативних видів палива. А головне, що це допоможе зробити більш енергонезалежними наші громади!» - підсумувала голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

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