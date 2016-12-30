Подготовительное судебное заседание по делу патрульного С.Олийныка состоялось в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня, 30 декабря, в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание в отношении сотрудника управления патрульной полиции Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве 17-летнего пассажира BMW. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
По результатам заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности обвиняемого патрульного на два месяца, то есть до 27 февраля 2017 года.
Кроме того, поскольку преследование автомобиля С.Олийныком происходило на территории нескольких районов столицы и ее окрестностях и в целях недопущения отмены судебного решения коллегия судей приняла решение направить обвинительный акт в Апелляционный суд для решения подсудности.
Как сообщал УНН, в ночь на 7 февраля во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов, пассажир BMW, которому было 17 лет, погиб от пулевого ранения в сердце.
Милиционеру сообщено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.