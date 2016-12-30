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Підготовче судове засідання у справі патрульного С.Олійника відбулось у Києві

Підготовче судове засідання у справі патрульного С.Олійника відбулось у Києві

Київ • УНН

 • 7127 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні, 30 грудня, у Голосіївському районному суді Києва відбулось підготовче засідання щодо співробітника управління патрульної поліції Сергія Олійника, підозрюваного в убивстві 17-річного пасажира BMW. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

За результатами засідання колегія суддів задовольнила клопотання прокурора щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від посади обвинуваченого патрульного на два місяці, тобто до 27 лютого 2017 року.

Крім того, оскільки переслідування автомобіля Олійником відбувалось на території декількох районів столиці та її околицях і з метою недопущення скасування судового рішення колегія суддів ухвалила рішення спрямувати обвинувальний акт до Апеляційного суду для вирішення підсудності.

Як повідомляв УНН, у ніч на 7 лютого під час переслідування автомобіля BMW, в якому перебували чотири підлітки, патрульна поліція відкрила вогонь. У результаті обстрілів, пасажир BMW, якому було 17 років, загинув від кульового поранення у серце.

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

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