Под звуки взрывов: волонтер сыграл на фортепиано в разбитой церкви в Бахмуте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Волонтер Роман Мартынов опубликовал видео на своей странице в Instagram, как он играет на уцелевшем фортепиано в разрушенной церкви в Бахмуте под звуки взрывов, передает УНН.
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«Бахмут, 9 декабря. Наверное, самая трудная из наших поездок по многим причинам: российские снаряды еще больше разрушают город. Трудные погодные условия, люди еще больше страдают, потому что пришла зима. Взрывы и стрелковое оружие не утихают, их становится все больше», – написал Мартынов.
Он отметил, что окрестности Бахмута все больше напоминают верденские фотографии с первой мировой, а с высоты птичьего полета становится видно, что россиянам просто безразличны свои людю, потому что поля усеяны их телами.
«Также мы были в военном госпитале и от этого еще труднее, потому что там мы увидели цену нашей победы…Но, вместе с тем, шаг за шагом, мы идем к нашей победе, общей и столь желанной. Да, тяжело и больно, потому что цена значительно выше, чем мы могли представить в самых страшных своих догадках. Но весь мир и мы сами знаем, что бороться будем до последней капли крови», – отметил Мартынов.
Он добавил, что фортепиано, на котором он играл символически называется «Украина».
Дополнение
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