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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Під звуки вибухів: волонтер зіграв на фортепіано у розбитій церкві у Бахмуті

Під звуки вибухів: волонтер зіграв на фортепіано у розбитій церкві у Бахмуті

Київ • УНН

 • 918284 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Волонтер Роман Мартинов опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, як він грає на вцілілому фортепіано в зруйнованій церкві у Бахмуті під звуки вибухів, передає УНН.

Цитата

«Бахмут, 9 грудня. Напевно, найважча з наших поїздок з багатьох причин: російські снаряди ще більше руйнують місто. Важкі погодні умови, люди ще більше страждають, тому що прийшла зима. Вибухи та стрілецька зброя не вщухають, їх стає дедалі більше», - написав Мартинов.

Він зазначив, що околиці Бахмута все більше нагадують верденські світлини з першої світової, а з висоти пташиного польоту стає видно, що росіянам просто байдуже на своїх людей, бо поля усіяні їх тілами.

«Також ми були у військовому шпиталі й від цього ще тяжче, бо там ми побачили ціну нашої перемоги…Але, разом з тим, крок за кроком, ми йдемо до нашої перемоги, спільної й такої бажаної. Так, важко та боляче, бо ціна значно вища, аніж ми могли уявити в найстрашніших своїх здогадках. Але увесь світ і ми самі знаємо, що боротися будемо до останньої каплі крові», - зазначив Мартинов.

Він додав, що фортепіано на якому він грав символічно називається «Україна».

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Публикация от Роман (@martinov.roman)

Доповнення

Зеленський заявляв, що Бахмут та Соледар залишаються найбільш гарячими точками.

Російські загарбники намагаються оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна.

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