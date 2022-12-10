Під звуки вибухів: волонтер зіграв на фортепіано у розбитій церкві у Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Волонтер Роман Мартинов опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, як він грає на вцілілому фортепіано в зруйнованій церкві у Бахмуті під звуки вибухів, передає УНН.
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«Бахмут, 9 грудня. Напевно, найважча з наших поїздок з багатьох причин: російські снаряди ще більше руйнують місто. Важкі погодні умови, люди ще більше страждають, тому що прийшла зима. Вибухи та стрілецька зброя не вщухають, їх стає дедалі більше», - написав Мартинов.
Він зазначив, що околиці Бахмута все більше нагадують верденські світлини з першої світової, а з висоти пташиного польоту стає видно, що росіянам просто байдуже на своїх людей, бо поля усіяні їх тілами.
«Також ми були у військовому шпиталі й від цього ще тяжче, бо там ми побачили ціну нашої перемоги…Але, разом з тим, крок за кроком, ми йдемо до нашої перемоги, спільної й такої бажаної. Так, важко та боляче, бо ціна значно вища, аніж ми могли уявити в найстрашніших своїх здогадках. Але увесь світ і ми самі знаємо, що боротися будемо до останньої каплі крові», - зазначив Мартинов.
Він додав, що фортепіано на якому він грав символічно називається «Україна».
Доповнення
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