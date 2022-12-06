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Російські загарбники намагаються оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

Російські загарбники намагаються оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

Київ • УНН

 • 2244442 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ведення боїв біля Бахмута, в районі Авдіївки – Донецька, на лінії Сватове – Кремінна оприлюдивши карти ведення боїв, передає УНН.

Деталі

Російські військові продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій.

ISW нагадує, що окупанти здійснили чергову хвилю ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 5 грудня.

За оцінкою Інституту вивчення війни, зробленою раніше, в той час, як українська та надана Заходом система протиповітряної оборони продовжує зменшувати влучання високоточних боєприпасів з боку росії, невеликий відсоток російських ударів, які обходять українську ППО, має “значний вплив” на українську критичну інфраструктуру.

ISW припускає, що українські сили, ймовірно, вдарили по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди і продемонструвавши при цьому здатність України вразити російські тилові райони і, можливо, зірвати російську кампанію із завдання ударів по українській інфраструктурі.

Інститут вказує, що це наробило галасу серед спільноти російських блогерів, яка прийшла до висновку, що “москва перебуває під загрозою з української території”.

Ключові висновки ISW:

· Російсько-терористичні війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове – Кремінна від українських атак;

· Окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївки – Донецька. Українські джерела повідомляють, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися вглиб українських позицій;

· Російські окупаційні чиновники продовжили примусове вивезення українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей до росії під приводом того, що діти потребують спеціальної медичної допомоги;

· Загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжили наносити удари по місту Херсон;

· Російський сенатор від правлячої партії "Єдина росія" Андрій Клішас запропонував кремлю обмежити можливість росіян, які втекли з країни, щоб уникнути мобілізації, отримати роботу після повернення в росію;

· Головне управління розвідки України повідомило, що російські військові у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ росії вживають заходів для запуску до лютого 2023 року електронної бази для документування персональних даних усіх військовослужбовців та обмеження їхнього пересування навіть у невійськовій формі.

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