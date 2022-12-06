Российские захватчики пытаются окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

Детали

Российские военные продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка. Кроме того, штурмовые группы врага пытаются прорваться в глубь украинских позиций.

ISW напоминает, что оккупанты совершили очередную волну ракетных ударов по объектах энергетической инфраструктуры Украины 5 декабря.

По оценке Института изучения войны, сделанной ранее, в то время как украинская и предоставленная Западом система противовоздушной обороны продолжает уменьшать попадание высокоточных боеприпасов с стороны россии, небольшой процент российские удары, обходящие украинскую ПВО, оказывают “значительное влияние” на украинскую критическую инфраструктуру.

ISW предполагает, что украинские силы, вероятно, ударили по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся им незначительный ущерб и продемонстрировав при этом способность Украины поразить российские тыловые районы и, возможно, сорвать российскую кампанию с нанесения ударов по украинской инфраструктуре.

Институт указывает, что это наделало шумиху среди сообщества российских блоггеров, которая пришла к выводу, что “москва находится под угрозой с украинской территории”.

Ключевые выводы ISW:

· Российско-террористические войска продолжали оборонять свои позиции на линии Сватово – Кременная от украинских атак;

· Оккупанты продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не оцепили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевки – Донецка. Украинские источники сообщают, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться в глубь украинских позиций;

· Российские оккупационные чиновники продлили принудительный вывоз украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в россию под предлогом того, что дети нуждаются в специальной медицинской помощи;

· Захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов на правом (западном) берегу Днепра и продолжили наносить удары по городу Херсон;

· Российский сенатор от правящей партии "Единая россия" Андрей Клишас предложил кремлю ограничить возможность бежавших из страны россиян во избежание мобилизации получить работу по возвращении в россию;

· Главное управление разведки Украины сообщило, что российские военные во взаимодействии с Министерством внутренних дел россии принимают меры по запуску до февраля 2023 года электронной базы для документирования персональных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения даже в невоенной форме.