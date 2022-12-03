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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24787 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57683 перегляди

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Бахмут та Соледар залишаються найбільш гарячими точками – Президент

Бахмут та Соледар залишаються найбільш гарячими точками – Президент

Київ • УНН

 • 1140638 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У своєму вечірньому зверненні до українців Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі робиться все аби підтримати наших захисників на фронті, особливо у Бахмуті та Соледарі, повідомляє УНН.

Цитата

«На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! А зараз – окремо – подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні. Слава всім, хто воює за Україну! Слава всім, хто працює заради нашої держави! Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за незалежність! Слава Україні!»

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог намагається здійснити наступ – Генштаб

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