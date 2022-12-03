Бахмут та Соледар залишаються найбільш гарячими точками – Президент

Цитата

«На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! А зараз – окремо – подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні. Слава всім, хто воює за Україну! Слава всім, хто працює заради нашої держави! Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за незалежність! Слава Україні!»

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