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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бахмут и Соледарь остаются наиболее горячими точками – Президент

Бахмут и Соледарь остаются наиболее горячими точками – Президент

Киев • УНН

 • 1140630 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В своем вечернем обращении к украинцам Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы поддержать наших защитников на фронте, особенно в Бахмуте и Соледаре, сообщает УНН.

Цитата

«На Донбассе – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам в этом направлении. Нашим героям, держащим там оборону. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности! А сейчас – отдельно – поблагодарю пограничников Чопского отряда, воюющих именно на Бахмутском направлении и сегодня «приземлили» очередной самолет оккупантов. Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем «минусовать» возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге «калибры» могли быть разве что на дне. Слава всем, кто воюет за Украину! Слава всем, кто работает ради нашего государства! Вечная память и уважение всем, кто отдал жизнь за независимость! Слава Украине!»

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